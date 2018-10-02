VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,5 düşüşle 124.400 puandan başladı.
Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 124.300 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 600 puan altında, 124.400 seviyesinde dengelendi.
Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 127.500 puanın üzerinde etkisini artıran satışlarla düşüşe geçen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,38 değer kaybıyla 125.000 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün veri takviminin zayıf olduğunu, dolayısıyla piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkacağını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 127.500 seviyesinin direnç, 123.500 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.
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