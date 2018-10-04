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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2018 09:35 | Son Güncelleme

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,4 düşüşle 122.400 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 122.000 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 475 puan altında, 122.400 seviyesinde dengelendi.

Dün açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde artması sonrası satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,23 değer kaybıyla 122.875 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de başta fabrika siparişleri olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 125.500 puanın direnç, 121.700 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

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bist VİOP

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