VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 düşüşle 119.000 puandan başladı.
Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 118.850 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 250 puan altında, 119.000 seviyesinde dengelendi.
Dün gün boyu satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,95 değer kaybıyla 119.250 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak eylül ayı istihdam raporu ve dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 121.700 puanın direnç, 117.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.
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