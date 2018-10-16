VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 değer kaybıyla 124.000 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 123.850 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 275 puan altında, 124.000 seviyesinde dengelendi.

Dün yükseliş eğilimini sürdüren ve 124.600 puana kadar çıkan endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,37 artışla 124.275 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'deki yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 125.500 puanın direnç, 122.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

