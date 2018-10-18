VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,5 azalışla 124.200 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 124.100 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 600 puan altında, 124.200 seviyesinde dengelendi.

Türkiye ile ABD arasındaki iyileşen diplomatik ilişkiler sonrasında düşüş eğilimini sürdüren döviz kurlarından bulduğu destekle dün pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, önceki kapanışa göre yüzde 0,50 artışla 124.800 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ekim ayı beklenti anketi, yurt dışında ise Avrupa Birliği liderler zirvesi ve açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 125.500 puanın direnç, 122.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

