VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 1,1 azalışla 117.600 puandan başladı.
Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 117.425 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 1.325 puan altında, 117.600 seviyesinde dengelendi.
Dün satış ağırlıklı seyrini devam ettiren endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,72 azalışla 118.925 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi tüketici güveni ve ABD'de açıklanacak şirket bilançolarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 116.700 puanın destek, 120.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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