VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,7 azalışla 114.700 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 114.625 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 825 puan altında, 114.700 seviyesinde dengelendi.

Dün satış ağırlıklı seyrini devam ettiren ve düşüşünü üst üste 5'inci işlem gününe taşıyan endeks kontratı, önceki kapanışa göre yüzde 1,20 azalışla 115.525 puandan kapanmıştı.

Analistler, küresel piyasalarda azalan risk iştahının pay piyasalarında satış baskısına neden olduğunu belirterek, güvenli liman olarak değerlendirilen gelişmiş ülke tahvilleri ve değerli metallerin değer kazandığını belirtti.

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararları ile yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 113.500 ve 112.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

