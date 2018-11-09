VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,3 azalışla 120.300 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 120.250 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 375 puan altında, 120.300 seviyesinde dengelendi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 2,25 azalışla 120.675 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün İngiltere'de büyüme ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, hafta sonu Fransa'da gerçekleştirilecek etkinliğe katılması beklenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya liderleri ile ikili görüşmelerinin piyasaların odağına yerleştiğini söyledi.

Teknik açıdan endeks kontratında 119.500 ve 117.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu aktaran analistler, olası yükselişlerde 122.500 puanın direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.

