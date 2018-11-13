VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 azalışla 118.100 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 118.000 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 175 puan altında, 118.100 seviyesinde dengelendi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,21 azalışla 118.275 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği ihalenin, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ZEW endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 118.000 ve 117.200 seviyelerinin destek, 120.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

