VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 azalışla 118.800 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 118.770 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 225 puan altında, 118.800 seviyesinde dengelendi.

Dün 117.625 puana kadar gerilemesinin ardından gelen tepki alımlarıyla kayıplarının neredeyse tamamını telafi eden endeks kontratı, günü yüzde 0,02 azalışla 119.025 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde Finansal Hizmetler Güven Endeksi, yurt dışında ise imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 117.200 seviyesinin destek, 121.000 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

