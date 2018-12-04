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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 04.12.2018 09:38 | Son Güncelleme

VİOP'ta aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 120.300 seviyesinden açıldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,4 düşüşle 120.300 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 120.250 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 475 puan altında, 120.300 seviyesinde dengelendi.

Dün 123.075 puana kadar çıkan endeks kontratı, günün ikinci yarısında etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek önceki kapanışa göre yüzde 0,23 azalışla 120.775 puandan kapanmıştı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kasım ayı fiyat gelişmeleri raporu ve reel efektif döviz kuru verisinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 120.000 puanın destek, 122.800 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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