VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,6 düşüşle 115.000 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 114.800 puanı görmesinin ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 115.000 seviyesinde dengelendi.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,36 artışla 115.750 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün Avrupa'da Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 116.500 seviyesinin direnç, 113.600 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

