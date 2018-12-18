FİNANS

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 18.12.2018 09:38 | Son Güncelleme

VİOP'ta aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 113.400 seviyesinden açıldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,6 düşüşle 113.400 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 113.300 puanı görmesinin ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 113.400 seviyesinde dengelendi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,37 azalışla 114.050 puandan tamamlamıştı.

Analistler, yarınki ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini belirterek, dün yüzde 2'nin üzerinde değer kaybeden ABD pay piyasalarının bugün vereceği tepkinin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan, endeks kontratında 112.700 ve 111.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığına değinen analistler, olası yükselişlerde 115.000 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

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