VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,8 düşüşle 116.000 puandan başladı.
Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 115.775 puanı görmesinin ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 116.000 seviyesinde dengelendi.
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,32 artışla 116.950 puandan tamamlamıştı.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını belirterek, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve açıklanacak verilerin takip edileceğini, teknik açıdan endeks kontratında 114.000 puanın destek, 117.200 seviyesinin direnç konumuna geldiğini söyledi.
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