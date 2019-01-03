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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 03.01.2019 09:39 | Son Güncelleme

VİOP'ta şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 114.500 seviyesinden açıldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 1 düşüşle 114.500 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 114.325 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yüzde 1 altında 114.500 seviyesinde dengelendi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,93 azalışla 115.675 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de özel sektör istihdamı başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 114.000 seviyesinin destek, 117.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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