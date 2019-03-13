FİNANS

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 13.03.2019 09:43 | Son Güncelleme

VİOP'ta nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 129.500 seviyesinden açıldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,3 değer kaybıyla 129.500 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 129.475 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 350 puan altında, 129.500 seviyesinde dengelendi.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ve 5 işlem günü süren düşüş serisini sonlandıran endeks kontratı, günü yüzde 1,25 artışla 129.850 puandan tamamlamıştı.

Analistler, dün İngiltere parlamentosunda Brexit anlaşmasının reddedilmesi sonrası bugün ''anlaşmasız ayrılık'' seçeneğinin oylanmasının beklendiğini ifade ederek, bu teklifin de kabul edilmemesi durumunda yarın ''Brexit tarihinin ertelenmesi'' teklifinin gündeme geleceğini söyledi.

Anlaşmasız ayrılık ihtimalinin piyasaları negatif etkilediğine işaret eden analistler, bugün Avro Bölgesi sanayi üretimi ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin de takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 128.000 seviyesinin önemli destek, 130.800 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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