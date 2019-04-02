VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,6 düşüşle 119.500 puandan başladı.
Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 119.400 puanı görmesinin ardından önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,6 azalışla 119.500 seviyesinde dengelendi.
Dün 117.200-122.000 geniş bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 değer kaybıyla 120.250 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 117.500 puanın önemli destek, 122.000 ve 124.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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