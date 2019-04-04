FİNANS

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 04.04.2019 09:38 | Son Güncelleme

Nisan vadeli endeks kontratı, önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,5 azalışla 120.100 seviyesinde dengelendi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,5 düşüşle 120.100 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 119.925 puanı görmesinin ardından önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,5 azalışla 120.100 seviyesinde dengelendi.

Dün alış ağılıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,98 değer kazancıyla 120.750 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının enflasyon değerlendirmesi, yurt dışında ise ABD'de hatalık işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini belirterek, ABD ile Çinli yetkililer arasındaki ticaret müzakereleri ve Brexit gelişmelerinin de gündemin odağında yer aldığını ifade etti.

Teknik açıdan endeks kontratında 117.500 puanın kısa ve orta vadede önemli destek konumunda olduğunu bildiren analistler, 122.000 ve 124.200 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

PARTNER'Benimle evlenmen lazım! Ayaklarını ben ısıtırım...''Benimle evlenmen lazım! Ayaklarını ben ısıtırım...'
THY Genel Müdürü Ekşi'den, TAV CEO'su Şener'e veda ziyaretiTHY Genel Müdürü Ekşi'den, TAV CEO'su Şener'e veda ziyareti
Prof. Dr. Sinan Alçın: Fiyat kontrolleri enflasyonu 2 puan düşük gösterdiProf. Dr. Sinan Alçın: Fiyat kontrolleri enflasyonu 2 puan düşük gösterdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist VİOP

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

Ekonomistlerden enflasyon değerlendirmesi

Ekonomistlerden enflasyon değerlendirmesi

2019'un en yüksek seviyesinde!

2019'un en yüksek seviyesinde!

Altın fiyatlarına seçim freni

Altın fiyatlarına seçim freni

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY Genel Müdürü Ekşi'den, TAV CEO'su Şener'e veda ziyareti

THY Genel Müdürü Ekşi'den, TAV CEO'su Şener'e veda ziyareti

Prof. Dr. Sinan Alçın: Fiyat kontrolleri enflasyonu 2 puan düşük gösterdi

Prof. Dr. Sinan Alçın: Fiyat kontrolleri enflasyonu 2 puan düşük gösterdi

Prof. Dr. Emre Alkin: Kalıcı tedbirler alalım ki enflasyon kontrolden çıkmasın 

Prof. Dr. Emre Alkin: Kalıcı tedbirler alalım ki enflasyon kontrolden çıkmasın 

Bilgisayarlarda 'dev' indirim başlıyor

Bilgisayarlarda 'dev' indirim başlıyor

Üretici fiyatları Mart’ta yıllık yüzde 29.64 arttı (2)

Üretici fiyatları Mart’ta yıllık yüzde 29.64 arttı (2)

Tüketici fiyatları Mart’ta yüzde 1.03 arttı, yıllık enflasyon yüzde 19.71 (2)

Tüketici fiyatları Mart’ta yüzde 1.03 arttı, yıllık enflasyon yüzde 19.71 (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.