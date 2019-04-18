FİNANS

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 18.04.2019 09:37 | Son Güncelleme

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışın ardından 123.400 seviyesinde dengelendi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,6 düşüşle 123.400 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 123.300 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 800 puan altında 123.400 seviyesinde dengelendi.

Dün, Çin verilerinin ardından küresel ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliğin artması ile pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,49 değer kazancıyla 124,200 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 125.000 seviyesinin direnç, 119.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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bist piyasalar VİOP

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