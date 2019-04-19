VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 azalışla 122.000 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 121.925 puanı görmesinin ardından önceki 225 puan altında 122.000 seviyesinde dengelendi.

Dün, yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,59 değer kaybıyla 122.225 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün ABD ve Avrupa borsalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğunu anımsatarak, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yayımlayacağı beklenti anketinin takip edileceğini ifade etti.

Beklenti anketinde yer alan yıl sonu, 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin piyasa modellemeleri için kullanıldığını, bu nedenle piyasa beklentileri üzerinde de etkili olduğunu belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 125.000 seviyesinin direnç, 119.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

