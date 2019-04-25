VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 azalışla 120.400 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 120.325 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 225 puan altında, 120.400 seviyesinde dengelendi.

Dün düşüş eğilimini sürdüren endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,29 değer kaybıyla 120.625 puandan tamamlamıştı.

Analistler, dün yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının negatif etkilediği endeks kontratının, düşüşünü üst üste 4'üncü işlem gününe taşıdığını belirterek, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararının gündemin odağında bulunduğunu söyledi.

TCMB'nin yüzde 24 olan politika faizinde değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 120.000 ve 119.000 seviyelerinin destek, 122.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

