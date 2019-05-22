FİNANS

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2019 09:37 | Son Güncelleme

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışın ardından 108.500 seviyesinde dengelendi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,6 düşüşle 108.500 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 108.425 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 650 puan altında,108.500 seviyesinde dengelendi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,67 azalışla 109.150 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon ve ABD Merkez Bankasının toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 108.000 puanın destek 112.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

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