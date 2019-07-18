FİNANS

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2019 09:38 | Son Güncelleme

Ağustos vadeli endeks kontratı, yaklaşık yüzde 0,2 düşüşle 128.600 puan seviyesine geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 azalışla 128.600 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 128.550 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 225 puan altında, 128.600 puandan işlem görüyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,52 artışla 128.825 puandan tamamladı.

Analistler, TL varlıkların yurt dışındaki olumsuz havadan pozitif ayrıştığını belirterek, dün akşam ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamanın da bu görünümü desteklediğini ifade etti.

Açıklamada Türkiye'nin, S-400 alımından dolayı F-35 projesinden çıkarılması için sürecin başlatıldığı belirten Pentagon yetkilileri, "Bununla beraber ABD, Türkiye'nin stratejik ortaklığına halen çok değer vermektedir." ifadelerini kullandı. Söz konusu gelişmenin ardından dolar/TL, düşüş eğilimini sürdürerek 5,6720 seviyesine kadar geriledi.

Analistler, ABD'den gelen açıklamalarda sürpriz olmadığını, hatta açıklamanın tonunun tahminlerden daha yumuşak olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin diplomasi çalışmalarının başarılı olduğunu söyledi. Bugün ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 129.800 seviyesinin direnç, 127.000 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

PARTNERÜnlülerin bu halleri sizi hayrete düşürecek!Ünlülerin bu halleri sizi hayrete düşürecek!
Fortinet: Tatilde siber güvenlik önemliFortinet: Tatilde siber güvenlik önemli
Ekonomi medyası en çok ‘dolar’ı konuştuEkonomi medyası en çok ‘dolar’ı konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
piyasalar VİOP

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

Turizmcilerden iç pazarı hareketlendirecek 'tatil' talebi

Turizmcilerden iç pazarı hareketlendirecek 'tatil' talebi

Dolarda gözler Türkiye-ABD açıklamalarında

Dolarda gözler Türkiye-ABD açıklamalarında

Meclis'te kabul edildi! 6 ay uzatıldı

Meclis'te kabul edildi! 6 ay uzatıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fortinet: Tatilde siber güvenlik önemli

Fortinet: Tatilde siber güvenlik önemli

Ekonomi medyası en çok ‘dolar’ı konuştu

Ekonomi medyası en çok ‘dolar’ı konuştu

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

ATBD Council: ABD’li şirketler ortaklık için Türkiye'ye geliyor

ATBD Council: ABD’li şirketler ortaklık için Türkiye'ye geliyor

Sektör temsilcileri TÜİK konut satış istatistiklerini yorumladı

Sektör temsilcileri TÜİK konut satış istatistiklerini yorumladı

BNP Paribas Cardif, Türkiye’deki 10. yılını kutladı

BNP Paribas Cardif, Türkiye’deki 10. yılını kutladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.