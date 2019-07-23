VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 129.900 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 129.700 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 100 puan altında, 129.900 puandan işlem görüyor.

Dün etkisini artıran kar satışlarıyla düşüş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,12 azalışla 130.000 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de bekleyen konut satışları verisinin takip edileceğini belirterek, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler ve Suriye'deki gelişmelerin gündemin odağında yer almaya devam ettiğini söyledi.

25 Temmuz Perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi piyasalardaki dalgalı seyrin devam edebileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 133.000 seviyesinin direnç, 130.000 ve 128.500 seviyelerinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

