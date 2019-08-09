FİNANS

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2019 09:41 | Son Güncelleme

Ağustos vadeli endeks kontratı yaklaşık yüzde 0,2 azalarak 124.900 puana geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 düşüşle 124.900 puana indi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 124.825 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 225 puan altında, 124.900 seviyesinde işlem görüyor.

Dün alıcılı seyreden endeks kontratı, günü yüzde 0,58 artışla 125.125 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi ile yurt dışında yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 124.000 seviyesinin önemli destek, 127.500 ve 128.200’ün direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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