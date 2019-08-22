VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,38 azalarak 119.325 puana geriledi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 119.300 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 450 puan altında 119.325 seviyesinde işlem görüyor.

Dün analistlerin destek olarak nitelendirdiği 120.000 puanın altına inen endeks kontratı, günü yüzde 0,40 azalışla 119.775 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün veri gündeminin yoğun olduğuna işaret ederek, küresel çapta açıklanacak PMI verilerinin yanı sıra ABD'de işsizlik başvuruları ve Avrupa'da Tüketici Güven Endeksi'nin açıklanacağını söyledi.

Yurt içinde ise uluslararası yatırım pozisyonu,Tüketici Güven Endeksi, haftalık para ve banka istatistiklerinin izleneceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 119.000 puanın destek, 122.500 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

