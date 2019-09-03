VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,3 düşüşle 125.000 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 124.875 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 375 puan altında, 125.000 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün spot piyasada, banka hisselerindeki hızlı yükselişin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,64 artışla 125.375 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 126.500 puanın direnç, 124.000 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,38 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,38) göre, bir önceki ay yüzde 16,65 olan yıllık enflasyonun yüzde 15,60'a gerileyeceği hesaplanıyor.

