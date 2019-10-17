VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,5 düşüşle 117.100 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 116.825 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 625 puan altında 117.100 seviyesinde dengelendi.

Dün satıcılı bir seyir izleyen ve gün içinde 116.250 puana kadar gerileyen endeks kontratı, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 117.725 puandan kapandı.

Analistler, devam eden Barış Pınarı Harekatı konusundaki gelişmeler ve ABD ile yürütülen diplomatik ilişkilerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

Türkiye'de bulunan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yapacağı görüşmelerden gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri akışının da takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 116.000 ve 114.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

