VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 119.400 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 119.225 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 75 puan altında 119.400 puanda dengelendi.

Geçen hafta başından bu yana etkili olan düşüş eğilimini dün de devam ettiren endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,91 azalışla 119.475 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuru verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 118.200 seviyesinin destek, 121.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

