FİNANS

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 09:39 | Son Güncelleme

VİOP'ta haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat 116.500 puandan açıldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 116.500 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 116.750 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının hemen altında, 116.500 seviyesinde dengelendi.

Dün 113.525 puanla Nisan 2017'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından güçlenen tepki alımları ile yükselişe geçen endeks kontratı, günü yüzde 1,81 değer kazancıyla 116.525 puandan tamamlamıştı.

Analistler, dün etkisini artıran tepki alımlarının bugün de devam edebileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 116.500 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 119.500 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

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