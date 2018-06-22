FİNANS

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

FİNANS HABERLERİ  | 22.06.2018 09:37 | Son Güncelleme

VİOP'ta haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat 116.400 puandan açıldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 116.400 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 117.075 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının hemen üzerinde, 116.400 seviyesinde dengelendi.

Dün 115.500-117.000 bandı içinde dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,09 değer kaybıyla 116.350 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, 114.300 seviyesinin destek, 117.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

PARTNERÜnlü isimleri buluşturan partiÜnlü isimleri buluşturan parti
Kuru soğan tarlada 2 tezgahta 7 liraKuru soğan tarlada 2 tezgahta 7 lira
Soğan halde 3,5 pazarda 7 lira, nedeni stokçular mı?Soğan halde 3,5 pazarda 7 lira, nedeni stokçular mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar VİOP

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

Yosun benzinin yerini mi alıyor?

Yosun benzinin yerini mi alıyor?

13 milyon konut için ödemeler başladı

13 milyon konut için ödemeler başladı

İmar Barışı'nda başvuru sayısı 1 milyonu aştı

İmar Barışı'nda başvuru sayısı 1 milyonu aştı

Sözleşmeli personele izin kolaylığı

Sözleşmeli personele izin kolaylığı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Diğer Haberler
Kuru soğan tarlada 2 tezgahta 7 lira

Kuru soğan tarlada 2 tezgahta 7 lira

Soğan halde 3,5 pazarda 7 lira, nedeni stokçular mı?

Soğan halde 3,5 pazarda 7 lira, nedeni stokçular mı?

Halkbank'tan çay üreticisine destek

Halkbank'tan çay üreticisine destek

SÖYLEŞİ - Hindistan yazılımda neyse, Türkiye de otomasyon mühendisliğinde o noktaya gelebilir

SÖYLEŞİ - Hindistan yazılımda neyse, Türkiye de otomasyon mühendisliğinde o noktaya gelebilir

TMSF: Dumankaya ve FiYapı mağdurlarını sevindirecek imzalar atıldı

TMSF: Dumankaya ve FiYapı mağdurlarını sevindirecek imzalar atıldı

Cevdet Yılmaz: Sütaş, alımlarla Bingöl'e her ay 60- 70 milyon lira aktaracak

Cevdet Yılmaz: Sütaş, alımlarla Bingöl'e her ay 60- 70 milyon lira aktaracak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.