VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yatay seyirle 121.600 puandan açıldı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 121.775 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının hemen üzerinde, 121.600 seviyesinde dengelendi.

Dün 119.750-121.800 bandı içinde dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,29 değer kazancıyla 121.550 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesi perakende satışlar ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 120.000 seviyesinin destek, 122.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

