VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yatay seyirle 124.700 puandan açıldı.
Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 124.950 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının hemen üzerinde, 124.700 seviyesinde dengelendi.
Dün düşüş eğilimindeki döviz kurlarından bulduğu destekle hızlı yükselen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,84 artışla 124.675 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün ABD'de açıklanacak haziran ayı istihdam raporunun yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 122.000 puanın destek, 125.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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