VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yüzde 0,02 yükselişle 112.475 puandan açıldı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 112.725 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 225 puan üzerinde 112.675 seviyesinde dengelendi.

Dün 114.175 puana kadar çıkmasının ardından bankacılık hisselerinde yoğunlaşan satışlarla düşüşe geçerek endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 112.450 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretim endeksi, kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi verilerinin izleneceğini belirterek, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 110.600 seviyesinin destek, 114.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artmasını bekliyor. Mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 5,4 artacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 1,1 gerileyeceği tahmin ediliyor.

