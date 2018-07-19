VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yatay bir seyirle 115.950 puandan açıldı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 115.950 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 250 puan altında 115.675 seviyesinde dengelendi.

Dün Avrupa borsalarındaki pozitif seyrin etkisiyle analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 116.000 seviyesini test eden endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 115.925 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı beklenti anketinin, yurt dışında ise ABD haftalık işsizlik başvuruları ile İngiltere'de perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 116.500 seviyesinin direnç, 113.000 puanın destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.

