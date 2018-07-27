VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yatay seyirle 118.250 puandan açıldı.
Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 118.500, en düşük 117.850 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının hemen altında, 118.250 seviyesinde dengelendi.
Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 120.900 puanı test eden endeks kontratı, günün ikinci yarısında etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü yüzde 0,73 azalışla 118.350 puandan tamamladı.
Analistler, bugün ABD'de açıklanacak 2'nci çeyrek büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 120.900 seviyesinin direnç, 118.200 ve 117.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
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