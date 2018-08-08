FİNANS

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2018 09:36 | Son Güncelleme

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yatay seyirle 119.900 puandan açıldı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 119.950, en düşük 119.550 puanı görmesinin ardından önceki kapanış seviyesinde dengelendi.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, 120.350 puana kadar çıkmasının ardından, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,46 artışla 119.900 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, ABD ile Türkiye arasındaki diplomasi trafiğinin takip edileceğini kaydetti. Teknik açıdan endeks kontratında 116.500 ve 115.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını söyleyen analistler, 120.500 puanın direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

PARTNERDikkatli izleyin... Bu gösterinin sırrı sizi şoke edecek!Dikkatli izleyin... Bu gösterinin sırrı sizi şoke edecek!
İMİB: Türk maden sektörünün toplam ihracatı 2.68 milyar dolara ulaştıİMİB: Türk maden sektörünün toplam ihracatı 2.68 milyar dolara ulaştı
40 milyon dolarlık arıtma tesisinde, 1 milyon liralık elektrik borcu sıkıntısı40 milyon dolarlık arıtma tesisinde, 1 milyon liralık elektrik borcu sıkıntısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist VİOP

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

150 bin emekli için önemli düzenleme! 400 lira zam geliyor

150 bin emekli için önemli düzenleme! 400 lira zam geliyor

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Cumhurbaşkanı çağrı yaptı, MHP bozdurdu

Cumhurbaşkanı çağrı yaptı, MHP bozdurdu

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (8 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (8 Ağustos 2018)

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Teknosa, ilk 6 ayda 1 milyar 700 milyon lira ciroya ulaştı

Teknosa, ilk 6 ayda 1 milyar 700 milyon lira ciroya ulaştı

6 yöresel ürün daha coğrafi işaret aldı

6 yöresel ürün daha coğrafi işaret aldı

İMİB: Türk maden sektörünün toplam ihracatı 2.68 milyar dolara ulaştı

İMİB: Türk maden sektörünün toplam ihracatı 2.68 milyar dolara ulaştı

40 milyon dolarlık arıtma tesisinde, 1 milyon liralık elektrik borcu sıkıntısı

40 milyon dolarlık arıtma tesisinde, 1 milyon liralık elektrik borcu sıkıntısı

Fiyatlar, fasulye üreticisinin yüzünü güldürdü

Fiyatlar, fasulye üreticisinin yüzünü güldürdü

Ordu'da üreticiler fındık satışına başladı

Ordu'da üreticiler fındık satışına başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.