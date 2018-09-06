VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 118.100 puandan başladı.
Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 117.900, en yüksek 118.275 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının hemen üzerinde 118.100 seviyesinde dengelendi.
Dün 116.750-118.850 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,04 azalışla 118.075 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün ABD'de açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ekim vadeli endeks kontratında 120.500 puanın direnç, 116.300 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
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