FİNANS

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 09:43 | Son Güncelleme

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 122.300 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 122.600 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının hemen altında, 122.300 seviyesinde dengelendi.

Dün 123.625 puanla yaklaşık 2,5 ayın en yüksek seviyesini test eden endeks kontratı, özellikle günün ikinci yarısında etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü, önceki kapanışa göre yüzde 0,67 azalışla 122.400 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 123.800 puanın direnç, 121.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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