VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 122.400 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 122.250 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının hemen üzerinde, 122.400 seviyesinde dengelendi.

Dün azalan küresel risk iştahına bağlı olarak satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,96 azalışla 122.350 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise Avro Bölgesi cari işlemler dengesi başta olmak üzere açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 122.000 ve 120.500 sevilerinin destek, 125.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

