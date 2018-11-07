VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 122.500 puandan başladı.
Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 122.650 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının hemen üzerinde, 122.500 seviyesinde dengelendi.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,39 azalışla 122.425 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün yurt içinde Hazine bütçe dengesi, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi verisi ve ABD'de ara seçimlerin sonuçları ile ilgili haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 125.200 seviyesinin direnç, 120.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.
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