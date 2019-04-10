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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

FİNANS HABERLERİ  | 10.04.2019 09:39 | Son Güncelleme

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışın ardından 124.750 seviyesinde dengelendi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 124.750 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 124.950 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen altında, 124.750 seviyesinde dengelendi.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,83 değer kazancıyla 124.800 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı reform paketi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun haber ve veri akışının takip edileceğini bildirdi.

Bakan Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"u bugün saat 11.00'de İstanbul'da düzenlenecek basın toplantısında açıklayacak.

Açıklanacak reformlara ilişkin detayların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 127.500 seviyesinin direnç, 122.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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