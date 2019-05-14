VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 110.900 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 111.225, en düşük 110.400 puanı görmesinin ardından 110.900 seviyesinde dengelendi.

Dün satış ağırlıklı seyrini devam ettiren endeks kontratı, günü yüzde 2,27 değer kaybıyla 110.900 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı ve ABD ile İran arasında artan gerilim nedeniyle küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını bildirdi.

Bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, ABD, Çin ve İran'dan gelecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 110.000 ve 109.000 seviyelerinin destek, 113.000 puanın direnç konumuna gelebileceğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 azalmasını bekliyor. Martta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 3,6 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 1,6 yükseleceği tahmin ediliyor.

