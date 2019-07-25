FİNANS

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2019 09:41 | Son Güncelleme

Ağustos vadeli endeks kontratı, yatay seyirle 133.700 puandan açıldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta 133.700 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 133.500, en yüksek 133.825 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen üzerinde, 133.700 puandan işlem görüyor.

Dün alıcılı seyreden endeks kontratı, günü yüzde 0,79 artışla 133.675 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararlarının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 134.000 ve 136.000 seviyelerinin direnç, 132.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

TCMB'nin faiz indirimine kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, ECB'nin ise eylül ayında faiz indirimine gideceği sinyali verebileceğini dile getirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 250 baz puan oldu. Bütün ekonomistler faiz indirimi beklerken, tahminler en düşük 150, en yüksek 500 baz puan indirim arasında yer aldı.

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