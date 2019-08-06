VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yatay seyirle 125.500 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 125.250, en yüksek 125.775 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen üzerinde, 125.500 puandan işlem görüyor.

Dün ABD ve Avrupa borsalarındaki sert düşüşlerin etkisiyle gerileyen endeks kontratı, günü yüzde 0,79 azalışla 125.450 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Hazine Bakanlığının Çin'i resmen "döviz manipülatörü" olarak ilan etmesi ve Çin'in ABD'nin yeni gümrük vergilerine misilleme olarak ABD'den tarım ithalatını durdurmasının piyasalarda risk iştahının düşmesine neden olduğunu bildirdi.

Azalan risk iştahı ile yatırımcıların güvenli liman olarak değerlendirilen gelişmiş ülke tahvilleri ve altına yöneldiğini ifade eden analistler, konuyla ilgili haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 124.000 seviyesinin destek, 127.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

