VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,04 azalışla 120.200 puana geriledi.
Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 120.075 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 50 puan altında 120.200 seviyesinde işlem görüyor.
Dün 120.900 puan kadar yükselen endeks kontratı, günü yüzde 0,61 artışla 120.250 puandan tamamlamıştı.
Analistler, yurt içinde konut fiyat endeksi ve kısa vadeli dış borç istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD 2. el konut satış verilerinin takip edileceğin, teknik açıdan endeks kontratında 119.000 seviyelerinin destek, 122.500'ün direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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