FİNANS

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2019 09:37 | Son Güncelleme

Ağustos vadeli endeks kontratı, yaklaşık yüzde 0,06 azalarak 121.100 puana geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,06 azalarak 121.100 puana geriledi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 121.000 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 75 puan üzerinde 121.250 seviyesinde işlem görüyor.

Dün 119.125 puana kadar gerileyen endeks kontratı, günün ikinci yarısında yükselişe geçerek 121.600'ü gördü ve günü önceki kapanış seviyesi olan 121.175 puandan tamamlamıştı.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 120.500 puanın destek, 122.500 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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