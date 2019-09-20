VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yatay seyirle 126.000 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 125.775, en yüksek 126.025 puanı görmesinin ardından önceki kapanış seviyesinde işlem görüyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,51 azalışla 126.000 puandan tamamladı.

Analistler, küresel büyüme beklentilerinin aşağı yönlü revize edilmesinin piyasaları negatif etkilediğini belirterek, bugün yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt içinde ise tüketici güven endeksi ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan endeks kontratında 126.700 altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüş eğiliminin devam edebileceğini belirterek, 125.200 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

