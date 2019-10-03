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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2019 09:39 | Son Güncelleme

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yatay seyirle 129.500 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 129.175 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen üzerinde, 129.500 seviyesinde dengelendi.

Dünya borsalarındaki sert düşüşlerin etkisiyle dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,29 azalışla 129.400 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'nin Avrupa Birliği'ne (AB) ek gümrük vergileri uygulayacağını açıklaması ve AB yetililerinin misilleme uyarısında bulunması ile ticaret savaşı endişelerinin arttığını bildirdi.

Son dönemde yayımlanan makroekonomik verilerin de ekonomik aktiviteye ilişkin soru işaretlerine neden olduğunu kaydeden analistler, bugün ve yarın yoğun veri akışının takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 129.200 ve 127.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, eylülde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,34 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,34) göre, bir önceki ay yüzde 15,01 olan yıllık enflasyonun yüzde 9,64'e düşeceği hesaplanıyor. Enflasyon ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,86 artış göstermişti.

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Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar VİOP

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