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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay seyirle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2019 09:49 | Son Güncelleme

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay seyirle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yatay seyirle 127.475 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 127.425 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 25 puan üzerinde, 127.475 seviyesinde dengelendi.

Dün gün içinde 125.650-128.625 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 127.450 puandan tamamladı.

Analistler, Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin jeopolitik risk algısını ve buna bağlı olarak da piyasalardaki oynaklığı artırdığını belirterek, ABD ile Çin arasındaki gerilimin de ticaret savaşı endişelerine neden olduğunu söyledi.

ABD, Uygur Türklerine ve diğer Müslüman azınlıklara uygulanan baskı ve şiddetten sorumlu olan 28 Çinli şirketi kara listeye almasının ardından bazı yetkililere de vize kısıtlaması getirirken, Çin devlet televizyonu da NBA takımlarının Çin'de oynayacağı hazırlık karşılaşmalarının yayınlarını iptal ettiğini duyurdu.

ABD ile Çinli yetkililer arasında yarın ABD'de başlaması beklenen ticaret müzakereleri öncesi bu gelişmelerin endişeleri artırdığını ifade eden analistler, taraflardan gelecek açıklamaların takip edileceğini bildirdi.

Analistler, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 127.000 ve 125.000 seviyelerinin destek, 131.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar VİOP

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